

إعلان الوحدة بين 3 كيانات سياسية بالسودان لإنجاح الفترة الانتقالية إعلان الوحدة بين 3 كيانات سياسية بالسودان لإنجاح الفترة الانتقالية

أعلنت الجبهة الثورية السودانية، والمجلس المركزي لقوى (الحرية والتغيير) وحزب الأمة القومي، الاتفاق على إعلان سياسي يقوم على وحدة هذه الكيانات لبداية مرحلة جديدة من أجل إكمال الثورة والتغيير وإصلاح مسارات الحرية والتغيير.



وأكدت الكيانات الثلاثة - حسب بيان مشترك اليوم السبت - العزم على توحيد قوى إعلان الحرية والتغيير



وكافة قوى الثورة والتغيير وفئات المجتمع المناصرة للثورة.

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وشددت على أهمية العمل المشترك بين القوى المدنية والمكون العسكري بغرض إنجاح الفترة الانتقالية والوصول لدولة مدنية ديموقراطية كاملة، وانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى الشعب عبر التداول السلمي للسلطة.واتفقت الكيانات الثلاثة، على تشكيل هياكل جديدة، تتمثل في الهيئة العامة، والمجلس المركزي، والمجلس القيادي، على أن تكون الهيئة العامة، أوسع إطار تنظيمي لتمثيل كافة قوى الثورة في المدينة والريف، و أن يكون المجلس المركزي، القائم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة، وأن يكون المجلس القيادي، القائم بالعمل اليومي وفق ما يحدده المجلس المركزي من برامج وخطط وأهداف.وأوضحت الكيانات الثلاثة، أنه تم الاتفاق على أسس تكوين هذه الأجسام التنظيمية والصلاحيات والاختصاصات لكل مؤسسة، على أن يعقد المجلس المركزي بتكوينه الجديد أول اجتماعاته في وقت لا يتجاوز أسبوعين.