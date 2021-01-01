إتاحة لعبة The Witcher Monster Slayer رسميا في هذا الموعد

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إتاحة لعبة The Witcher Monster Slayer رسميا في هذا الموعد

أعلنت شركة Spokko المالكة للعبة The Witcher: Monster Slayer أن اللعبة ستكون متاحة رسميا لأول مرة منذ إطلاقها في عام 2007 على هواتف آيفون وأندرويد اعتبارا من شهر 21 يوليو القادم.

وبحسب موقع Collider للألعاب فإن لعبة The Witcher: Monster Slayer هي لعبة واقع معزز تعتمد على الموقع، مثل لعبة Pokémon Go الشهيرة التي تعمد على نفس التقنية، حيث يقوم اللاعبون فيها بملاحقة الوحوش.

كيفية التسجيل لمستخدمي هواتف أندرويد

ويمكن لمستخدمي هواتف أندرويد التسجيل مسبقًا على متجر تطبيقات جوجل Google Play ، والذي سيحدد لك سيف Kaer Morhen Steel Sword، حيث يوفر لك 10٪ من نقاط الخبرة الإضافية لكل وحش يُقتل.

ويتولى اللاعبون في لعبة The Witcher: Monster Slayer دور السحرة خلال فترة يقوم فيها قتلة الوحوش بالسفر في جميع أنحاء العالم الحقيقي ، حيث يسعى اللاعبون إلى مواقع فعلية تستخدم نظام AR وتكنولوجيا الواقع المعزز لمحاربة الوحوش التي يتم عرضها في البيئة المحيطة.

ومؤخرا أعلنت شركة هواوي ، عن تعاونها مع شركة روفيو موبايل Rovio، كأحدث شراكة لها لإضافة تطبيقات وألعاب جديدة لتوسيع محفظة متجر تطبيقات AppGallery.


وأثمر تعاون كل من "روفيو"، و هواوي، عن إضافة لعبة الفيديو الشهيرة Angry Birds 2، حيث أصبحت لعبة Angry Birds 2 متاحة بالفعل على متجر هواوي AppGallery،

المصدر: صدى البلد

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