قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن "قراصنة" على صلة بالسلطات الروسية هاجموا الموقع الإلكتروني للقوات البحرية الأوكرانية، ونشروا تقارير "مزيفة" عن المناورات العسكرية الدولية "نسيم بحر 2021".
وأضافت الدفاع الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء أوكرانيا برس الأوكرانية اليوم السبت -"أنه تم القضاء على تلك التهديدات، وأن الموقع الإلكتروني سيعود للعمل بعد فترة وجيزة".
جدير بالذكر أن كييف بدأت في أواخر شهر يونيو الماضي مناورات عسكرية، بمشاركة أكثر من 30 دولة، في البحر الأسود.
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التعليقات على أوكرانيا: قراصنة روس اخترقوا الموقع الإلكتروني للقوات البحرية
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