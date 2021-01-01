

أورنچ مصر تطلق خدمات Amazon Prime Video أورنچ مصر تطلق خدمات Amazon Prime Video

أعلنت شركة اورنچ مصر عن تعاونها مع منصة "أمازون برايم فيديو" Amazon Prime Video . وبموجب هذا التعاون سيحصل عملاء اورنچ مصر على اشتراك مجاني في خدمات المنصة لمدة 6 أشهر كاملة. كما يستطيع عملاء اورنچ تفعيل العرض والاستمتاع بآلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية وعروض أمازون الأصلية مثل Goliath, Bosch,The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys, Making the Cutوغيرها من العروض الحصرية.



ويمكن للمشتركين في خدمة أمازون برايم فيديو مشاهدة المحتوى عبر أجهزة متعددة بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها.



وبهذه المناسبة، عبر أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر عن فخره بهذا الانجاز وتقديم خدمة Amazon Prime Video لأول مرة في مصر، مؤكدا أن اورنچ لا تدخر أي جهد من أجل توفير خدمات حصرية لعملائها في مصر.

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وأضاف أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقسم التجاري بشركة اورنچ مصر " اورنچ حريصة دائما على استحداث طرق جديدة ومختلفة للتواصل مع عملائها من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة في المحتوي الرقمي الترفيهي مثل Amazon Prime Video لتمكين عملائنا من الوصول إلى محتوى ترفيهي شامل ومتنوع، يلبي كافة الأذواق ويثري تجربتهم اليومية مع ضمان توفير تجربة سلسة وفريدة من نوعها. كما تعد شراكتنا الحصرية مع Amazon Prime Video إضافة قوية ضمن سلسلة من المحتوى الرقمي الذي نقدمه بالتعاون مع كبرى شركات المحتوى الرقمي الترفيهي الامر الذي سيمكننا من تلبية احتياجات شريحة كبيرة من عملائنا إلى جانب منح عروضنا وباقاتنا المزيد من القيمة المضافة للارتقاء بتجربتهم اليومية".وعملية التسجيل بسيطة عبر الإنترنت حتي يستفيد العملاء من هذا العرض بكل سهولة وذلك عبر تطبيق MyOrange أو من خلال الموقع الإلكتروني http://orangeegamazonprimevideo.com. وبمجرد التفعيل، يمكن للعملاء تنزيل تطبيق Amazon Prime Video لبدء الاستمتاع باشتراكهم.كما يمكن لعملاء Amazon وSouq.comالحاليين تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم الحالية.وبعد انتهاء فترة العرض سيتاح لعملاء اورنچ الاشتراك في الخدمة مقابل 75 جنيهًا شهرياً يتم خصمها من رصيد عملاء الكارت أو الفاتورة الشهرية.كما تتيح اورنچ مصر الاشتراك في خدمات المنصة رسميا ًولأول مرة بالجنيه المصري.