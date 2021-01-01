أكلة العيد.. لحمة الراس بـ 3 طرق مختلفة



لحمة الراس بـ 3 طرق مختلفة لحمة الراس بـ 3 طرق مختلفة

تعد لحمة الراس من الاكلات التي يقدمها الكثر في العيد زلذلك اذا كنتي تودين معرفة طرق مختلفة للحمة الراس ، نقدم لكي 3 طرق مختلفة لتقديم لحمة الراس في العيد



1- لحمة الراس في الفرن

مقادير لحمة رأس في الفرن

لحمة رأس

بصل



جزر

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كرفسورق لوراحبهانطماطمليمونشطة فلفل حارزعترملح فلفلزيت ذرةطريقة تحضير لحمة رأس في الفرن* اسلقي لحمة الرأس في ماء و بصل و جزر و كرفس وورق لورا و حبهان* استخدمي كبة كهربائية لفرم البصل و الثوم و الطماطم و الفلفل الحار و ملح و الفلفل و اعشاب و قليل من الزيت و افرميها جيدا* ارفعي لحمة من ماء السلق و ضعيها علي ماء بارد* قطعي اللحمة قطع صغيرة* قطعي البصل شرائح رفعية و كذلك الفلفل الحار و ثوم مفروم و ملح و ضعيهم في طاسة علي النار و ضعي الزيت* ضيفي قطع لحم الرأس و ملح و فلفل و ضيفي عليها الخليط المفروم و اتركيها علي النار قليلا* انقليها علي طاجن و ادخليها الفرن حتي تكتمل نضجها و قدميها2- لحمة الراس المحمرةمقادير لحمة رأسلحمة رأسكمونثومزعتركزبرةزيتملح فلفل أسودبقدونس للتزيينطريقة تحضير لحمة رأس* يوضع لحمة الرأس في ماء على النار حتى يتم تسويتها ثم توضع في الزيت على النار* يضاف عليه لحمة الرأس ويوضع الثوم والكمون والكزبرة والزعتر والملح والفلفل حتى يتم تحميرها* يزيين الطبق بالبقدونس ثم يقدم بالهنا3- طاجن لحمة الراس بالبطاطسمقاديرلحمة رأس بصل ثوم جزر بطاطس كرفس زعتر ورق لورا حبهان طماطم ليمون شطة فلفل حار زعتر ملح فلفل زيت ذرةطريقة تحضير لحمة راس في الفرن* تسلق لحمة الرأس في ماء و بصل و جزر و كرفس وورق لورا و حبهان* باستخدام كبة كهربائية لفرم البصل و الثوم و الطماطم و الفلفل الحار و ملح و الفلفل و أعشاب و قليل من الزيت وتفرم جيدا* تقطع اللحمة قطع صغيرة* يقطع البصل شرائح رفيعة و كذلك الفلفل الحار و ثوم مفروم و ملح و ويوضع في طاسة على النار و ويضاف الزيت* تضاف قطع لحم الرأس و ملح و فلفل و ويضاف عليها الخليط المفروم وتترك على النار قليلا* وتنقل على طاجن وتدخل الفرن حتى يكتمل نضجها وتقدم