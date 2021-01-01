أفضل مشروبات الصيف المنعشة للقضاء على رائحة العرق



رائحة العرق رائحة العرق

يستخدم الجميع مزيلات العرق باختلاف أنواعها لإخفاء رائحة الجسم المزعجة ولكن تبقى المشكلة في ظهور رائحة العرق النفاذة التى قد تغطي على رائحة المزيل سواء كريمي أو اسبراي.

وبما أن ظهور العرق في الصيف أمر ضروري حتى مع استخدام المزيل اليك طريقة مختلفة لتحسين رائحة الجسم باستخدام وتناول المشروبات الطبيعية التى تجعل "العرق" بدون رائحة مزعجة،تقدمها الإعلامية رضوي الشربيني .



القرفة والزنجبيل

يعتبر مشروب القرفة على الزنجبيل من المشروبات الحارقة للدهون ويزيد من حرق السعرات الحرارية الزائدة إلا أن هذا المشروب يتميز بكونه مشروب يحسن وظائف الجسم كافة بما فيها رائحته فيعمل على تحسين رائحة الجسم وجعل العرق دون رائحة.



النعناع

تناول النعناع أخضر أو حتى مشروب بعد غليه طازج أو مجفف يعمل على تحسين رائحة الجسم كثيراً باعتباره أحد أهم الأعشاب والخضروات الورقية ذات الرائحة النفاذة العطرة التى تثبت في الجسم ليحسن رائحة العرق كثيرا أو على الأقل جعله دون رائحة.



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المرمريةيوضع عشب مريمية أو المرمرية في ماء مغلي وذلك ليحضر كوب من المرمرية المغلية التى تعتبر من المشروبات التى تحسن رائحة الجسم، حيث تعتبر المرمرية نبات عطري يساعد على تقليل العرق، وتحسن رائحة الجسم والفم كثيرا لهذا يفضل متابعة تناولها يومياً دون مبالغة.كما يمكن خلط مقدار من زيت الميرمية مع زيت الزيتون، ثم يوزع الخليط على البشرة مواضع العرق لتخفيف الرائحة أو استخدام الميرمية المغلية لغسل منطقة تحت الإبطين لتحسين الرائحة عند ظهور العرق.