يستخدم الجميع مزيلات العرق باختلاف أنواعها لإخفاء رائحة الجسم المزعجة ولكن تبقى المشكلة في ظهور رائحة العرق النفاذة التى قد تغطي على رائحة المزيل سواء كريمي أو اسبراي.
وبما أن ظهور العرق في الصيف أمر ضروري حتى مع استخدام المزيل اليك طريقة مختلفة لتحسين رائحة الجسم باستخدام وتناول المشروبات الطبيعية التى تجعل "العرق" بدون رائحة مزعجة،تقدمها الإعلامية رضوي الشربيني .
القرفة والزنجبيل
يعتبر مشروب القرفة على الزنجبيل من المشروبات الحارقة للدهون ويزيد من حرق السعرات الحرارية الزائدة إلا أن هذا المشروب يتميز بكونه مشروب يحسن وظائف الجسم كافة بما فيها رائحته فيعمل على تحسين رائحة الجسم وجعل العرق دون رائحة.
النعناع
تناول النعناع أخضر أو حتى مشروب بعد غليه طازج أو مجفف يعمل على تحسين رائحة الجسم كثيراً باعتباره أحد أهم الأعشاب والخضروات الورقية ذات الرائحة النفاذة العطرة التى تثبت في الجسم ليحسن رائحة العرق كثيرا أو على الأقل جعله دون رائحة.
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التعليقات على أفضل مشروبات الصيف المنعشة للقضاء على رائحة العرق
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