

أفضل المكملات الغذائية لصحة العين أفضل المكملات الغذائية لصحة العين

قصر النظر هو حالة شائعة جدًا في العين تظهر فيها الأجسام البعيدة ضبابية وتكون الأشياء القريبة مرئية بوضوح.



حذر الدكتور كريس ستيل، في برنامج This Morning على قناة ITV، من أن: "قصر النظر يحدث بسبب قلة الوقت الذي قضاه الإنسان في الهواء الطلق عندما كان طفلاً".



نظرًا إلى أن وقت الجلوس أمام الشاشة يتزايد باستمرار، فإن الحاجة إلى الاهتمام بصحة عينيك أمر حيوي. وعلى الرغم من عدم وجود "دليل واضح" على أن الفيتامينات يمكن أن تساعد في صحة العين، فقد أثبتت تركيبة المكملات أنها الأكثر نجاحًا.

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أوضح الطبيب كريس ستيل أن المكملات التي تحتوي على لوتين وزياكسانثين يمكن أن تحسن الصحة البقعية، و البقعة هي المنطقة المركزية والأكثر حساسية لما يسمى بالشبكية، إنها مسؤولة عن جمع صور مفصلة للغاية في وسط المجال البصري وإرسالها على طول العصب البصري إلى الدماغ.اللوتين والزياكسانثين من الكاروتينات، هي أصباغ تنتجها النباتات، وهي التي تعطي الفواكه والخضروات لونًا أصفر إلى أحمر.وفقًا لمركز صحة العين AllAboutVision، يُعتقد أن اللوتين وزياكسانثين والبقعة تمنع الضوء الأزرق من الوصول إلى الهياكل الشبكية الأساسية. وهذا يقلل من خطر الضرر التأكسدي الناجم عن الضوء، والذي يمكن أن يؤدي إلى الضمور البقعي المرتبط بالعمر.علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات المنشورة في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة وطب العيون ومحفوظات طب العيون أن المستويات الأعلى من اللوتين والزياكسانثين في النظام الغذائي ترتبط بانخفاض معدل الإصابة بمرض قصر النظر.كما وجدت دراستان نشرتا في مجلة Investigative Ophthalmology و Visual Science، أن العيون ذات المستويات الأعلى من الأصباغ البقعية أقل عرضة للإصابة بالضمور البقعي أو تطوره.