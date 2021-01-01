

أضرار شرب الماء على الريق.. يؤدي إلى حدوث كارثة في العقل أضرار شرب الماء على الريق.. يؤدي إلى حدوث كارثة في العقل

يحرص الكثير من الأشخاص على شرب كوب من الماء بشكل يومي فور الاستيقاظ في الصباح الباكر، لكن لا يدرك البعض أضرار شرب الماء على الريق، التي قد تُحدث توابع سيئة للشخص ذاته مع تلك العادة المستمرة.



أضرار شرب الماء على الريق

حسبما قدم موقع «healthline»، الصحي، يرصد «هن» خلال هذا التقرير، أضرار شرب الماء على الريق.



1: انخفاض في درجة حرارة الجسم

عندما نخلد إلى النوم ليلا، تصبح درجة حرارة أجسامنا طبيعية، بسبب قيام أجزاء من الجسم مثل القلب والكبد والأمعاء الدقيقة وما إلى ذلك بعملها بشكل صحيح، لكن عندما نشرب الماء بمجرد استيقاظنا في الصباح، تصبح درجة الحرارة حول هذه الأعضاء باردة فجأة، وفي مثل هذه الحالة، هناك عائق في عملها بشكل طبيعي، حيث يزيد انخفاض درجة الحرارة من فرص الإصابة بالأمراض العقلية.

قد يعجبك أيضا...

2: كثرة التبولشرب الماء على الريق عقب الاستيقاظ في الصباح، يشكل تأثيرا خاطئا على الكلى، حيث يؤدي إلى زيادة الوزن عليها أكثر من المعتاد، مما قد يُحدث مشكلة كبيرة مع كثرة التبول.3: نقص نسب الصوديوم في الجسمشرب الماء بعد الاستيقاظ في الصباح يطهر الجسم بشكل صحيح، وفي هذا التنظيف يخرج الصوديوم الموجود في الجسم أيضًا عن طريق بول البراز، بسبب عدم قدرة أجزاء الجسم على القيام بعملها بسلاسة، كما يؤدي نقص الصوديوم إلى حدوث ضعف الذاكرة.4: تراكم الأحماضعندما يتم تطهير الجسم بالماء، تبدأ الأحماص في التراكم داخل الجسم، لأن الجل المخاطي الموجود في الجسم يخرج منه مع الماء، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الحموضة تزداد داخل الجسم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى القرح والأمراض المصاحبة لها.5: إضعاف جهاز المناعةأثناء النوم ليلا، يفرز الجسم عدة إنزيمات مهمة في المعدة والكبد، التي تنتج حمضي النيتريك وحمض الهيدروكلوريك في المعدة، التي تلعب بدورها دورًا مهمًا في عملية الهضم، لكن عندما نشرب الماء في الصباح، فإن الماء يخفف من هذه الأحماض ويحولها إلى مواد ضارة، بسبب ذلك تضعف القدرة الهضمية ويضعف جهاز المناعة أيضًا.