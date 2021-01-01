أصغر هاتف ذكي في العالم.. بسعر مفاجآة..

فى الوقت الذي تنشغل فيه معظم شركات صناعة الهواتف الذكية فى العالم بتقديم الهواتف الذكية بأكبر شاشات وبأحجام مختلفة، قررت شركة أخري السير عكس التيار بتقديم هاتف Mony Mint الذي يعتبر أصغر هاتف ذكي في العالم.
وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني، فقد جاء هاتف "Mony Mint" بشاشة قياس 3 بوصة من نوع LCD ، بالتصميم القديم ذو الحواف العريضة أى أنه بشاشة تعتبر غير كاملة، الأمر الذي يجعل الهاتف سابقة في الهواتف الذكية بمواصفاتها الحالية والتي يكون ضن أهم معاييرها الشاشة الكبيرة.
مواصفات هاتف Mony Mint أصغر هاتف ذكي في العالم
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