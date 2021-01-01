

أسوس تطرح أصغر هاتف رائد في السوق.. سعر ومواصفات أسوس تطرح أصغر هاتف رائد في السوق.. سعر ومواصفات

أطلقت شركة أسوس Asus، هاتفها الأحدث Zenfone 8 في شهر مايو الماضي، للبيع في أسواق أوروبا وتايوان، والذي يعد واحدا من الأجهزة الرائدة التي تتميز بحجم أصغر مقارنة بمعظم الهواتف الذكية الحالية.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف متجر أسوس على الويب، يأن هاتف Asus Zenfone 8، يصل إلى مستخدمي الولايات المتحدة مقابل سعر يبدأ من 600 دولار (أي ما يعادل 9 آلاف و 400 جنيه مصري).



وتوفر أسوس مقابل هذا السعر إصدارا غير مؤمن، من هاتف Zenfone 8، بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، كعرض ترويجي لإطلاق الهاتف الرائدولكن بدءًا من 14 يوليو المقبل، سيباع مقابل 629.99 دولار.

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مواصفات هاتف أسوس Zenfone 8جاء الهاتف الرائد الصغير Asus Zenfone 8، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 5.9 بوصة، تعمل بتقنية Samsung E4، وبدقة 1080 بكسل، يبلغ معدل تحديثها 120 هرتزا في الثانية، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.ويعد Zenfone 8، أول هاتف من أسوس يدعم معايير IP68 لمقاومة الغبار والماء، ويأتي الجهاز بأبعاد حوالى 148x68.5x8.9 ملميتر، ويزن 169 جرام، ويعمل الهاتف الرائد بواجهة المستخدم ZenUI 8، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.ويمتلك هاتف Asus Zenfone 8، كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر IMX686، الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، تدعم ميزة التثبيت البصري، وتسجيل فيديو بدقة 8K عند 24 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، متصلة بكاميرا ثانية بدقة 12 ميجابكسل، بمستشعر سوني IMX363، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بمستشعر IMX663، تدعم ميزة التركيز التلقائي Dual Pixel.ويشمل هاتف Asus Zenfone 8، منفذ USB-C، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات من نوع HyperCharge، لشحن بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، ويمتاز هاتف أسوس الجديد بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.2.