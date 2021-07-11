

أسعار النفط تتراجع ترقبًا لتقرير "أوبك" الشهري أسعار النفط تتراجع ترقبًا لتقرير "أوبك" الشهري

هبطت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم/الإثنين/، في ظل الترقب لشكل السوق خلال الأشهر القادمة بعد فشل (أوبك+) في التوصل لاتفاق لزيادة المعروض وانتظار صدور تقرير أوبك الشهري، وكذلك تجدد المخاوف بشأن فيروس "كورونا".



وخسرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر 1.63% إلى 74.32 دولار للبرميل، وفقدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس 1.68% عند 73.31 دولار للبرميل.



وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية سادسة الأسبوع الماضي بعد أن أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية بينما بلغ الطلب على البنزين أعلى مستوياته منذ 2019.

قد يعجبك أيضا...

وأظهرت بيانات من بيكر هيوز أنه استجابة لارتفاع أسعار النفط، أضافت شركات الطاقة الأمريكية منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.ومن المقرر أن تكشف "أوبك" عن تقريرها الشهري للإنتاج عن يونيو في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.وانهارت المفاوضات الاثنين الماضي بين دول التكتل الـ23 بعد جولتين من المفاوضات الأسبوع الماضي، ليفشل التكتل في التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، وتم إلغاء الاجتماع بدون تحديد موعد الاجتماع القادم.جدير بالذكر أن "أوبك+" وافقت في مطلع يونيو الماضي على الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية يوليو الجاري والتي تستهدف زيادة المعروض 2.1 مليون برميل يوميا.وكانت "أوبك" ومنتجين آخرون قد تعهدوا في أبريل 2020 عندما تراجعت أسعار الخام بحدة في مستهل أزمة جائحة "كورونا" بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا على أن تعاود ضخها تدريجيا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل 2022.