أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يتراوح بين 130 – 150 جنيها للكيلو

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يتراوح بين 130 – 150 جنيها للكيلو

صورة الخبر: أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يتراوح بين 130 – 150 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يتراوح بين 130 – 150 جنيها للكيلو

أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الاستعدادات متواصلة بين أعضاء الشعبة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك ، مشيرة إلى استقرارا أسعار جميع الأصناف اليوم الأربعاء 30 – 6 – 2021 فى محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وقال مصطفى طلحة صاحب محل جزارة إن أسعار اللحوم مستقرة بالسوق وذلك قبل موسم عيد الأضحى المبارك، حيث يتراوح سعر الكندوز 120-140 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.

وأشار طلحة إلى أن سعر كباب الحلة يتراوح بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يتراوح بين 130 – 150 جنيها للكيلو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
5504

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager