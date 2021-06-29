

أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يتراوح بين 130 – 150 جنيها للكيلو أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يتراوح بين 130 – 150 جنيها للكيلو

أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الاستعدادات متواصلة بين أعضاء الشعبة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك ، مشيرة إلى استقرارا أسعار جميع الأصناف اليوم الأربعاء 30 – 6 – 2021 فى محلات الجزارة والهايبر ماركت.



وقال مصطفى طلحة صاحب محل جزارة إن أسعار اللحوم مستقرة بالسوق وذلك قبل موسم عيد الأضحى المبارك، حيث يتراوح سعر الكندوز 120-140 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.



وأشار طلحة إلى أن سعر كباب الحلة يتراوح بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.