

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 3 يوليو ٢٠٢١ أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 3 يوليو ٢٠٢١

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم السبت ٣ يوليو 2021، حالة من الثبات في الأسعار .



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الفاكهة، ويتراوح جريب فروت بين ٧ و١١جنيهًا، والبرتقال الصيفي 2 و4 جنيهًا وكانتلوب ٢.٥٠ و٤.٥٠جنيهات و شمام ما بين ٤و٦ جنيهات للكيلو ومانجو عويس بـ١٥ إلى٣٠جنيه للكيلو و عنب بناتى اصفرمن ٦ إلى ٩ جنيهات و عنب بناتى احمر ٦ إلى ٩ جنيهات.



ووصل سعر التفاح المصري بين ٥ إلى١٠ جنيهًا، وعنب اسود ما بين ١٢ و١٨جنيهًا، وبطيخ (4 : 6كيلو)بين ١٢ و١٨ جنيهات، وخوخ بلدى عريشي بلغ سعرها من ٧ إلى ١١ جنيهًا.