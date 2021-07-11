أسعار العملات الأجنبية فى الأسواق اليوم الخميس 15-7-2021
عرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد "، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية فى الأسواق اليوم الخميس 15-7- 2021
أسعار العملات الأجنبية
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 18.59 جنيه للبيع و18.38 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.83 جنيه للبيع و21.55 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 52.28 جنيه للبيع 49.26 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
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