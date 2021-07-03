

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 3-7-2021 أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 3-7-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 3 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .



أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 15.61جنيه للشراء و 15.71جنيه للبيع .



ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم السبت

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