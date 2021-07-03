

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 6 يوليو أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 6 يوليو

استقرت أسعار الذهب في مصر، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.



وشهد سوق الذهب المحلي، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، خلال تعاملات شهر يونيو الماضي، على خلفية تذبذب الأسعار العالمية للذهب.



وتراجعت أسعار الذهب في مصر خلال شهر يونيو الماضي، بقيمة تراوحت بين 31 جنيهات و43 جنيهات، بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 37 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 780 جنيهًا، وعيار 18 نحو 669 جنيهًا، وعيار 24 نحو 891 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6240 جنيها.ويتساءل بعض المواطنين ممن يرغبون في الاستثمار بشراء الذهب عن مناسبة الوقت الحالي لشراء الذهب محليا، خاصة بعدما تراجعت أسعار الذهب في مصر بما يتجاوز ال 40 جنيها بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار العالمية للذهب متماسكة منذ أسبوع تقريبا، فتتأرجح أسعاره بين 1767 و1791 دولار للأوقية.وأكد إيهاب واصف في تصريحات سابقة لبوابة أخبار اليوم، أنه حتى الآن لا توجد أى مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليا، لذلك فالوقت حاليا مناسب جدا لمن يرغب في شراء الذهب.وقال نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب العالمية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار وذلك عقب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب العالمية في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي.وأكد إيهاب واصف، أن أسعار الذهب المحلي شهدت حالة من انخفاض الأسعار محليًا الأسبوع قبل الماضي تأثرًا بالأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار، ومع هذا الانخفاض الكبير في الأسعار الذي تجاوز الـ44 جنيهًا بسعر جرام الذهب عيار الـ21 الأكثر مبيعًا محليًا، اتجه المواطنون للشراء.وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه مع إقبال المواطنون على شراء الذهب حدث رواج في السوق المحلي، وبالتالي ارتفاع في الطلب على الذهب مع تراجع وانخفاض المعروض، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الذهب محليًا في حدود الـ8 جنيهات بالجرام دون المصنعية.