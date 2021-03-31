

أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 - 7 - 2021 أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 - 7 - 2021

تراجعت اسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 بنحو 6 جنيهات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:



أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

اسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 782 جنيها



اسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 670 جنيها

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