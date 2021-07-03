استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 5-7-2021، حيث سجلت الدواجن المزارع 27 جنيها للكيلو سعر المزرعة، وسجلت بين 30-32 جنيها للكيلو سعر المستهلك.
أما الدواجن المجمدة فسجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو سجلت 40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.
واستقرت أسعار البيض بجميع أصنافه، حيث سجل البيض الأبيض المزارع 38 جنيها للكرتونة في المزرعة وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة بين 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.
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التعليقات على أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بـ28 جنيها فى المزرعة والبيض بـ38 جنيها للكرتونة
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