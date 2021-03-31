أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ١٠ يوليو 2021

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أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ١٠ يوليو 2021

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم السبت ١٠ يوليو 2021.

وتتراوح أسعار الطماطم من ما بين ١.٥٠ و٢.٧٥جنيه للكيلو، والبطاطس من ٣.٢٥ إلى ٥.٢٥جنيه، والبصل من ١.٥٠ إلى ٣ جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ٢ إلى٥.٥٠جنيهات، والفاصوليا ما بين ٤ إلى ٥جنيهات، والفلفل الرومي بـ4.50 جنيه، والثوم ما بين ١٧ إلى ٢٧جنيهات والبسلة 3 إلى 5 جنيهات.

أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٥٠ و٣ جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي ٢ إلى ٤ جنيه، والملوخية٢ إلى ٤جنيه، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من ٦ إلى ١٦جنيها ويتراوح سعر كيلو بامية من ٩ إلى ١٣ جنيه .

وتتميز الخضروات بأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة «نحو 35 سُعر لكل 100 جرام في المتوسط»، ولهذا فهي من المواد الغذائية التي يجب أن تؤكل يوميّاً، وتمد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات الضرورية والنشويات والدهنيات البروتين الغنية بالسُعرات الحرارية «دهنيات: 900 سُعر/ 100 جرام، نشويا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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