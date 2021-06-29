أسعار الحديد اليوم في مصر 3 يوليو 2021
تواصل أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 2 يوليو 2021، استقرارها منذ بداية يونيو المنتهي وسط ترقب لإعلان الشركات عن تسعير شهر يوليو.
وأعلنت شركات الحديد رفع أسعارها ثلاث مرات خلال شهر مايو الماضي بمتوسط 950 إلى 1000جنيه للطن، مع ارتفاع أسعار الخامات عالمياً
وتوقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لأموال الغد استقرار أسعار الحديد خلال يوليو الجاري، في ظل تراجع أسعار الخامات عالمياً، بجانب ضعف القوة الشرائية وتراجع المبيعات حيث لا تتجاوز حركة الطلب ال40%.
وأشار إلى أنه من المنتظر تراجع السعر محليًّا على خلفية الهبوط عالميًّا، لكن من المتوقع أن تتجه الشركات لتثبيت السعر، خاصة مع وجود مخزون كبير لدى التجار والوكلاء حيث يضطر التجار والوكلاء إلى تخفيض السعر بنحو 200 إلى 300 جنيه عن أرض المصنع كمحاولة لتصريف المخزون وتنشيط المبيعات وكسر حالة الركود.
وأوضح أن سعر طن الحديد أرض مصنع يتراوح بين 14300 جنيه و14600 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14500 جنيه و14800 جنيه.
ويشار إلى أن بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت
وينشر أموال الغد قائمة بأسعار الحديد في مصر اليوم بسوق الجملة :
اسم الشركة السعر للطن
حديد عز 14600 جنيه
بشاى 14500 جنيه
المصريين 14500 جنيه
المراكبي 14300 جنيه
العتال 13450 جنيه
المعادي 13300 جنيه
السويس للصلب 14500 جنيه
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