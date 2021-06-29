

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية بختام الثلاثاء 29-6-2021 أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية بختام الثلاثاء 29-6-2021

يستعرض أموال الغد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأثنين 29- 6-2021، والتي شهدت تراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.5% بضغط مبيعات الأجانب.



أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا



تصدر سهم العامة لاستصلاح الاراضي ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 9.71% ليصل إلى 61.15 جنيه، ثم العربية لاستصلاح بنسبة 9.97% ليصل إلى 8.85جنيه، تلاه سهم مستشفى النزهه الدولي بنسبة 8.50% ليصل إلى مستوى 10.34جنيه .

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وجاء سهم العقارية للبنوك الوطنية بالمرتبة الرابعة بارتفاع 8.43% ليصل إلى مستوى 49.92 جنيه، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بارتفاع 8.31%، ليصل إلى مستوى 1.82 جنيه.أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًابينما تصدر سهم المصرية لخدمات النقل-ايجيترانس ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 8.60% ليصل إلى 15.09 جنيه ثم سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 8.47% ليصل إلى 2.27 جنيه، تلاه سهم أسمنت سيناء بنسبة 8.29% ليصل إلى 5.64 جنيه .وجاء سهم المنصورة للدواجن بالمرتبة الرابعة بانخفاض 6.52% ليصل إلى مستوى 22.08 جنيه، ثم سهم الجيزة العامة للمقاولات بانخفاض 5.93% ليصل إلى مستوى 0.54 جنيه.اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.47%، ليغلق عند مستوى 10123 نقطة.وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 660.661 مليار جنيه بالختام، وسط توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع، مقابل توجه المستثمرين والعرب المصريين للشراء.وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.3مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 424 مليون ورقة منفذة على 44 ألف عملية.وتم التداول على 206 سهم، ارتفع منهم نحو 35 سهم، وانخفض نحو 128 سهم، ولم تتغير مستويات 33 سهم.سجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 18.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 651.5 مليار جنيه، مقابل 631.1 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي.وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,278.86 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 4.19 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1.36% صعودا مغلقا الفترة عند 2,328.72 نقطة، بينما سجل مؤشر S&Pارتفاعا بنحو 5.36% مغلقا الفترة عند 1,772.31 نقطة.وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 3.86 % مغلقا عند 12,877.36 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWIارتفاعا بنحو 2.18 % مغلقا الفترة عند 3,296.87 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 27.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,714 مليون ورقة منفذة على 266 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 26.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,298 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.هذا و قد استحوذت الأسهم على 32.87 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.13 % خلال الأسبوع.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.3 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1 % و العرب على 7.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 111.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 97.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.2 % و سجل العرب 7.2 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2,340.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 581.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.