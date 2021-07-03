

أسعار الأسمنت المحلية الثلاثاء 6 يوليو أسعار الأسمنت المحلية الثلاثاء 6 يوليو

استقرت أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق، مع بداية تعاملات الثلاثاء 6 يوليو 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 820 جنيها.



ونرصد أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه وفقا لأحدث أسعار الجملة في الأسواق.



«الأسمنت المسلح»

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سجل سعر الأسمنت المسلح 845 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 820 جنيهاً للطن، والسويدي 863 جنيهاً للطن، وحلوان 855 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت العسكري بني سويف 770 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويس 840 جنيها للطن وأسمنت سيناء 785 جنيها.«الأسمنت الأبيض»سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.«الأسمنت المخلوط»كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 600 جنيهاً للطن، وأسمنت ايه وان 670 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 683 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 683 جنيهاً للطن، والنخيل 670 جنيها للطن.«الأسمنت المقاوم»فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 885 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 870 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 880 جنيهاً للطن.«الجبس»استقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهاً للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهاً للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهاً للطن، وجبس السويس 580 جنيهاً للطن.