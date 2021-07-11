

أسعار الأسمنت المحلية الأربعاء 14 يوليو أسعار الأسمنت المحلية الأربعاء 14 يوليو

استقرت.المحلية بالأسواق، مع بداية تعاملات الأربعاء 14 يوليو 2021، وذلك بعد تباين الأسعار بالأمس وبلغ متوسط سعر الطن 900 جنيها.



ونرصد أسعار الأسمنت بمختلف أنواعة وفقا لاحدث أسعار الجملة في الأسواق.





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«الأسمنت المسلح»سجل سعر الأسمنت المسلح 923 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 875 جنيهاً للطن، والسويدي 930 جنيهاً للطن، وحلوان 923 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت العسكري بني سويف 860جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 805 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس 905 جنيها للطن وأسمنت سيناء 850 جنيها.«الأسمنت الأبيض»سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.«الأسمنت المخلوط»كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 600 جنيهاً للطن، وأسمنت ايه وان 730 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 760 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 758 جنيهاً للطن، والنخيل 725 جنيها للطن.«الأسمنت المقاوم»فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 950 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 885 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 950 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 950 جنيهاً للطن.«الجبس»استقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهاً للطن، وجبس الدولية 640 جنيها للطن، وجبس المعمار 690 جنيهاً للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهاً للطن، وجبس السويس 580 جنيهاً للطن.