المربع نت – كشفت أستون مارتن عن النسخة الإنتاجية لسيارة فالهالا الخارقة، والتي انتقلت رسمياً من محرك 3.0 لتر V6 المعلن عنه مسبقاً لمحرك 4.0 لتر توين تيربو V8 جديد كلياً، غالباً مقترض من مرسيدس AMG.
غالبا هو نسخة مختلفة لمحرك V8 المستخدم في AMG GT بلاك سيريس، والتي كسرت الأرقام القياسية للسرعة في مضمار نوربورغرينغ.
كما تستعين السيارة بمحركين كهربائيين إضافيين لرفع القوة الإجمالية لفالهالا إلى 937 حصان والعزم إلى 1000 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كلم\س خلال 2.5 ثانية فحسب بسرعة قصوى 330 كلم\س، مع نظام دفع خلفي.
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التعليقات على أستون مارتن فالهالا الخارقة تنطلق رسمياً بقوة 937 حصان
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