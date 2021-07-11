أفادت صحيفة "The Australian" بأن حكومة جنوب أستراليا أكدت تسجيل حالة وفاة جديدة لمريض تم تطعيمه بلقاح "أسترازينيكا".
وأوضحت الصحيفة أن سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 عاما، كانت تلقت في 24 يونيو لقاحا أنتجته الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا"، تم إدخالها إلى المستشفى في 5 يوليو وتوفيت لاحقًا نتيجة لتأثير جانبي للقاح يتمثل في "تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات".
وأشير إلى أن أعراضا حادة من تجلط الدم ظهرت على المريضة بعد عشرة أيام من التطعيم. وتم نقل السيدة المسنة إلى مستشفى رويال أديلايد في جنوب البلاد، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها.
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التعليقات على أستراليا تؤكد تسجيل حالة وفاة جديدة بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"
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