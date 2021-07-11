أستراليا تؤكد تسجيل حالة وفاة جديدة بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"

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أستراليا تؤكد تسجيل حالة وفاة جديدة بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"

أفادت صحيفة "The Australian" بأن حكومة جنوب أستراليا أكدت تسجيل حالة وفاة جديدة لمريض تم تطعيمه بلقاح "أسترازينيكا".

وأوضحت الصحيفة أن سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 عاما، كانت تلقت في 24 يونيو لقاحا أنتجته الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا"، تم إدخالها إلى المستشفى في 5 يوليو وتوفيت لاحقًا نتيجة لتأثير جانبي للقاح يتمثل في "تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات".

وأشير إلى أن أعراضا حادة من تجلط الدم ظهرت على المريضة بعد عشرة أيام من التطعيم. وتم نقل السيدة المسنة إلى مستشفى رويال أديلايد في جنوب البلاد، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها.

وحققت هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية حتى الآن في 355 حالة وفاة يُزعم أنها مرتبطة باللقاح ضد "كوفيد – 19"، لكن الخبراء خلصوا إلى أن أربعة منها فقط ناجمة عن الآثار الجانبية للقاح.

يشار إلى أنه حتى 12 يوليو، تم تطعيم ما يزيد قليلا عن 9 ملايين شخص في أستراليا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجي، وهو ما يمثل 26.3 ٪ من السكان، وجرى تطعيم 2.3 مليون شخص بشكل كامل (بجرعتين)، أي ما نسبته 9 ٪ من السكان. وتستخدم البلاد حاليا، بالإضافة إلى "أسترازينيكا" لقاحات شركة "فايزر" الأمريكية.

المصدر: روسيا اليوم

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