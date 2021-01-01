أسباب تلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة.. وأبرز أعراضه



أسباب تلف غضروف الظهر أسباب تلف غضروف الظهر

يحدث تلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة، عندما يصاب النسيج المرن الموجود بين الغضاريف الموجودة بين فقرات الظهر، مما يتسبب في احتكاك العظام مع بعضها البعض.







غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة

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ويمكن ان يحدث تلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة نتيجة لإصابة مفاجئة ، مثل إصابة رياضية، أو الإصابة بـ هشاشة العظام، او نتيجة التحميل على الظهر ورفع احمال ثقيلة.وقد تتحسن إصابات غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة الطفيفة من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة ، ولكن قد يتطلب تلف الغضروف الأكثر حدة الجراحة في النهاية.وقد تشمل أعراض تلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة ما يلي:آلام عند الحركة يستمر حتى مع الراحة ويزداد سوءًا عند المعاناة من زيادة الوزن.تورم يتطور مع مرور الأياموإذا كنت قد أصبت بتلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة، فمن الجيد تجربة تدابير الرعاية الذاتية أولًا. قد تتحسن الالتواءات والتلف الطفيف في الغضاريف من تلقاء نفسها في غضون أيام أو أسابيع قليلة.من المحتمل ألا يتحسن تلف الغضروف الأكثر حدة من تلقاء نفسه، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تتآكل غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة في النهاية، وتحتاج إلى عملية جراحية.