أسباب ترهل الجلد بعد خسارة الوزن.. نصائح لتجنب حدوثه



أسباب ترهل الجلد أسباب ترهل الجلد

لا يخلو جسم اى امرأة او رجل من وجود ترهل الجلد في جزء أو أكثر من أجزاء الجسم، ويرجع ذلك إلى خسارة الوزن واكتسابها بشكل متكرر دون ممارسة الرياضة، مما يتسبب في ظهور الترهلات على الفور بعد خسارة الوزن.







اسباب ترهل الجلد

قد يعجبك أيضا...

وقال معتز القيعي أخصائي التغذية واللياقة البدنية، ان مشكلة ترهل الجلد تظهر تحديدا بعد التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، مما تجعل البعض يلجأ إلى عمليات شد الجلد، إلا أن البعض الآخر لا يفضل الخضوع لتلك العمليات، ويبحث عن أفضل البدائل الآمنة.فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنةدراسة: السمنة لدى المراهقين تعرضهم للإصابة بهذه الأمراض عند البلوغوأشار القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إلى أن هناك العديد من الأسباب الاخرى وراء حدوث ترهل الجلد، والتي تتمثل في:1- النزول السريع في الوزن؛ سواء بسبب اتباع حميات غذائية صارمة وغير متوازنة.2- النزول السريع في الوزن عقب إجراء عمليات جراحية لعلاج السمنة.3- الحمل والولادة .4- التقدم في العمر.5- عدم ممارسة الرياضة بانتظام بجانب النظام الغذائي المتوازن.6- أسباب وراثية أو مرضية، وغالبا ما يكون الترهل في البطن والذراعين والأرداف.وأضاف القيعي، إلى أن هناك بعض النصائح التي تمنع حدوث ترهل الجلد، ومن أبرزها :1- إنقاص الوزن ببطء، وبشكل صحي حتى لا يحدث ترهل، حيث إن إنقاص الوزن ببطء يعطي البشرة مزيدا من الوقت استعادة مرونتها.2- عدم زيادة معدل فقدان الوزن أسبوعيا عن نصف كيلو.3- ممارسة الرياضة بانتظام، وخاصة تمارين المقاومة باستخدام الأوزان.4- شرب الكثير من الماء يوميا ما لا يقل عن 8 أكواب، حيث إن الماء يساعد على مرونة وترطيب البشرة، ومنع الترهلات والتجاعيد.5- زيادة الكتلة العضلية تساعد على شد الجسم، ومنع حدوث الترهلات.6- تناول الخضراوات الطازجة والفواكه، لأنها تحتوي على فيتامينات تساعد على مرونة البشرة ونضارتها، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء.7- تناول البروتينات؛ لأنها تساعد على مرونة البشرة من خلال بناء أنسجة الكولاجين، كما أنها تساعد على بناء كتلة عضلية.8- تناول الدهون الصحية؛ مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، حيث أن نقصها يؤدي إلى ترهل الجلد.9- الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.10- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.