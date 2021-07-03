أرباح التعمير والاستشارات ترتفع خلال الربع الأول

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أرباح التعمير والاستشارات ترتفع خلال الربع الأول

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 5.6%، لتسجل 6.07 مليون جنيه، مقابل 5.74 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال الثلاثة أشهر من العام الجاري، لتسجل 5.74 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل خسائر بلغت 2.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت القوائم المالية المستقلة لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، كشفت عن الربع الأول من العام المالي الجاري، عن تحقيق صافي خسارة بلغ 1.7 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.57 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة المستقلة خلال الثلاثة أشهر من العام الجاري، لتسجل 5.74 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: اموال الغد

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