

أخبار الاقتصاد: غدا صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو بالزيادات الجديدة أخبار الاقتصاد: غدا صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو بالزيادات الجديدة

تنوعت اليوم الأحد 11-7-2021 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها بدء صرف المرتبات الشهر الجارى بدءًا من غد الإثنين 12 يوليو 2021، حيث تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالى الجديد.



صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو بالزيادات الجديدة غدا الإثنين



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر الجارى بدءًا من غد الإثنين 12 يوليو 2021، حيث تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالى الجديد.

قد يعجبك أيضا...

وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.وزيرة التخطيط: تطوير 270 مركزا تكنولوجيا بإجمالى 3ملايين معاملة بـ10,5مليار جنيهاستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي والنهج الذي تتبناه الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن التحوّل الرقمي إحدى الغايات التي يلتقي عندها عدد من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.أضافت السعيد أن التحول الرقمي والتوسّع في الخدمات المالية الإلكترونية يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه كل دول العالم، حيث أصبح الاقتصاد الرقمي سِمَة أساسية من سِمات العصر، ويشكل جانبًا مُهمًا من الاقتصاد العالمي، كما أصبح قطاع التكنولوجيا قطاعًا مؤثرًا في أسواق المال العالمية، وقاطرة رئيسية للنمو وخلق فرص العمل.وأكدت السعيد أن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دول العالم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف "بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديّات أبرزها التغيّر المستمر في أساليب الإنتاج واحتمالات اندثار أنماط من الوظائف التقليدية وظهور أنماط جديدة بديلة، في ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، ومَيكنة عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتَعاظُم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية."الاتصالات" تتعاون مع مايكروسوفت لتطوير المهارات الرقمية لأكثر من 220 آلف شابشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرتين تفاهم بشأن التعاون مع شركة مايكروسوفت مصر فى إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات فى مجالات بناء قدرات الشباب وتحفيز الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك فى إطار سعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد الكفاءات الوطنية فى مختلف مجالات التكنولوجيا وتهيئة البيئة الداعمة للابتكار التكنولوجى.هذا وتهدف مذكرة التفاهم الأولى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت مصر فى إطلاق برنامج بناء القدرات الوطنية "تميز" من أجل إعداد كوادر شابة فى مجالات التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية.وزارة الصناعة: 17.9% زيادة فى الاستثمارات الفرنسية بمصرأعلنت وزارة الصناعة، أن الصادرات المصرية لفرنسا حققت خلال الفترة يناير– ابريل 2021 زيادة بنسبة 11 % لتبلغ 236,281 مليون يورو، مقارنةُ بنحو 212,050 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي وهو ما ساهم في انخفاض حجم العجز التجاري المصري مع فرنسا بنسبة 23.12% مقارنةً بالفترة الماضية.كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالى 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9%.وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مع عدد من كبرى الشركات الفرنسية بالعاصمة باريس وذلك في طريق عودتها من دولة السنغال الى القاهرة وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجارى سيد فؤاد رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس.بدء صرف الدفعتين الـ6 و7 للعاملين بالمشروعات السياحية من صندوق إعانة الطوارئبدأ صندوق إعانة الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة صرف الدفعتين السادسة والسابعة من الدفعات المخصصة للعاملين بالمنشآت والمشروعات السياحية بمختلف أنشطتها للتخفيف من أثار أزمة كورونا على تلك المشروعات والعاملين بها.وذكر بيان للاتحاد المصري لغرف السياحة قام عدد من هذه المنشآت بصرف الدفعتين لصالح العاملين بها وخاطب اتحاد الغرف السياحية الغرف الخمس لسرعة إخطار باقي المنشآت المستحقة لتقوم بالصرف.الجدير بالذكر أنه فور اندلاع أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة وصدور قرار رئيس الوزراء بصرف اعانات من صندوق إعانة الطوارئ للعاملين المتضررين من تداعيات ازمة فيروس كورونا، بدأ اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف وبالتنسيق مع الغرف السياحية الخمس واخطارهم بالاوراق والاجراءات المطلوبة للحصول على دعم الصندوق وتلقي طلبات الحصول علي تلك الإعانة والتواصل مع وزارة القوى العاملة تمهيدا للصرف وهو ما تم في الدفعات السابقة.