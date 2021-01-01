

أحدث أقنعة الوجه لحفلات الزفاف بعام 2021.. مناسبة للعروسين والمعازيم أحدث أقنعة الوجه لحفلات الزفاف بعام 2021.. مناسبة للعروسين والمعازيم

لا تزال الحكومات تنصح باتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى وانتشار فيروس كورونا، والتى على رأسها ارتداء قناع وجه (الكمامة)، وحتى يتوافق مع حضور حفل الزفاف، توفر بالأسواق مجموعة من الأقنعة المناسبة للعروس والمدعوين، والتى نستعرض أحدث تصميماتها لعام 2021، وفقاً لما ذكره موقع "cosmopolitan".



أحدث أقنعة الوجه لحفلات الزفاف بعام 2021

كمامة عروس مطرزة بالخرز

إذا كانت العروس تبحث عن كمامة تتوافق مع فستان زفافها، يمكنها تجربة الكمامة المطرزة بالخرز الأبيض، وبالزهور، مما يتوافق مع تفاصيل الفستان، وبهذا تساعد العروس فى الحصول على إطلالة مميزة بحفل زفافها.



قناع بأشرطة طويلة



ومن الأقنعة المناسبة للمدعوين، لحضور حفل زفاف بفصل الصيف، هو قناع مصنوع من قماش ذى ألوان زاهية تتوافق مع أجواء الصيف، ويتميز بأشرطته الطويلة، والتى تساعد فى التحكم بربط القناع .



كمامة بشرائط قابلة للتعديل



ومن الأقنعة المصممة خصيصاً للعروسين، قناع أسود للعريس ليتوافق مع بدلته وقناع أبيض دانتيل ليتوافق مع فستان الزفاف، مصممين بأشرطة قابلة للتعديل، مما يساعد العروس فى الحصول على إطلالة بسيطة وكلاسيكية.











