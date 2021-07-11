

أبرزها السعال والتعرق| 5 أعراض تشير للإصابة بنوبة قلبية أبرزها السعال والتعرق| 5 أعراض تشير للإصابة بنوبة قلبية

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الشعور غير مستقر بألم في الصدر والذي يرجح أغلب الأطباء أنه قد يكون ناتج عن الإصابة بنوبة قلبية، وذلك وسط تجاهل تام له أحيانا، مما يجعله مصدر تهديد لحياة البعض.



وشدد الأطباء على المرضى بضرورة طلب العناية الطبية الفورية إذا كان يوجد ألم في الصدر في بعض الحالات، وذلك وفقا لما وضحه موقع "بريتش هارت فوينداشن"، وكانت كالآتي:



1- الشعور المفاجي بألم في الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك.

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2- حدوث ضيق في التنفس أو تدهور في الصحة.3-إذا كان ألم الصدر لا يتوافق مع هذه الخصائص، فقد يكون سببه الذبحة الصدرية أو عسر الهضم أو إجهاد العضلات.4- الشعور بالتعرق، والدوخة، والشعور المفاجئ بالقلق.5- السعال المفرط، أو الصفير بسبب تراكم السوائل في الرئتين.