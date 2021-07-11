يعاني عدد كبير من الأشخاص من الشعور غير مستقر بألم في الصدر والذي يرجح أغلب الأطباء أنه قد يكون ناتج عن الإصابة بنوبة قلبية، وذلك وسط تجاهل تام له أحيانا، مما يجعله مصدر تهديد لحياة البعض.
وشدد الأطباء على المرضى بضرورة طلب العناية الطبية الفورية إذا كان يوجد ألم في الصدر في بعض الحالات، وذلك وفقا لما وضحه موقع "بريتش هارت فوينداشن"، وكانت كالآتي:
1- الشعور المفاجي بألم في الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك.
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التعليقات على أبرزها السعال والتعرق| 5 أعراض تشير للإصابة بنوبة قلبية
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