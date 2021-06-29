«واصل الارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف التعاملات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

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صورة الخبر: «واصل الارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف التعاملات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021
«واصل الارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف التعاملات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

واصل سعر الذهب فى السوق المحلية، الارتفاع ظهر اليوم، الجمعة، 2 يوليو 2021، فى استجابة لتغيرات أسعار الذهب عالميًا والتى تشهد حالة من التذبذب على على مدار اليوم ، وارتفع الذهب فى مصر بقيمة 3 جنيهات بسبب ضعف القوة الشرائية محليا .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الجمعة، 889 جنيها، والذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 779 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 668 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6230 جنيهات.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، ظهر اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا يتحيث ارتفع بقيمة 11 دولارا للأوقية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأوروبية بنسبة 0.41%، بينما ارتفع الدولار 0.05% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، ظهر الجمعة، 787.75 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,786.93 $ .

وينتظر الذهب تقرير الوظائف المنتظر الإعلان عنه ، مساء اليوم الجمعة ، والذى يحدد اتجاه الفيدرالى نحو التشديد الاقتصادى من عدمه وأى ضعف فى تقرير الوظائف سيكون دافعا للاحتياطى الفيدرالى للإبقاء على تشديد السياسة النقدية لفترة مقبلة، مما يؤثر إيجابيا على موقف الذهب وسلبيا على الدولار .

المصدر: المصرى اليوم

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