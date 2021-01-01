

«نسيت التابلت؟».. «التعليم» توضح موقف طالب الثانوية العامة القانوني في هذه الحالة «نسيت التابلت؟».. «التعليم» توضح موقف طالب الثانوية العامة القانوني في هذه الحالة

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أي ضرر على الطالب فى عدم إحضار التابلت غدا السبت فى أول يوم بامتحانات الثانوية العامة 2020/2021.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التابلت هدفه تسجيل الحضور وهذا يتم أيضا ورقيا فى كراسة الأسئلة والبابل شيت، بالإضافة إلى الاستعانة بالكتاب الإلكتروني من التابلت.



وقالت الوزارة، إن أي طالب لديه مشكلة فى الجهاز أو لا يرغب فى إحضاره لا توجد مشكلة لديه.

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ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لمدة ٢ ساعة- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعةجدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات