

«فيسبوك» يعلن عن توسيع مبادرة لمكافحة انكار الهولوكوست «فيسبوك» يعلن عن توسيع مبادرة لمكافحة انكار الهولوكوست

يوسع فيسبوك من مبادرة لمكافحة معاداة السامية من خلال توفير معلومات للمستخدمين الباحثين عن كلمات تتعلق بمحرقة اليهود "الهولوكوست".



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أعلنت شركة فيسبوك و المؤتمر اليهودي العالمي عن توسيع تعاونهما ليشمل 12 لغة أخرى.



يشار إلى أنه منذ أواخريناير يجري توجيه مستخدمي فيسبوك الباحثين عن كلمات تتعلق بالهولوكوست أو انكاره باللغة الانجليزية إلى موقع " AboutHolocaust.org" "أباوت هولوكوست.أورج"، و هو الموقع الذي أنشأه المؤتمر اليهودي العالمي و منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلموالثقافة " اليونسكو".



وسوف يجري ترشيح الموقع للمستخدمين بـ 12 لغة أخرى من بينها العربية و اللغة الفرنسية و البولندية و الروسية و الاسبانية و البرتغالية و الفارسية و الألمانية.



وقال رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لودر في بيان إن" إنكار و تشوبه الهولوكوست و نشر نظريات المؤامرة حوله أصبحت نقاط محورية في التحريض الخبيث على الكراهية المعادية للسامية من جانب العنصريين من العرق الأبيض و النازيين الجدد و القوى المتطرفة الأخرى".



وأضاف لودر خلال تصريحاته : "المؤتمر اليهودي العالمي ممتن بشدة للعمل مع اليونسكو و فيسبوك لضمان أن2.7 مليار مستخدم يحصلون على المعلومات الدقيقة و الشاملة بشأن الهولوكوست".



وكان فيسبوك في السابق متساهلا بشأن المنشورات التي تنكر الهولوكوست في الدول كان فيها هذا الأمر قانونيا، وذلك اعتمادا على مبدأ حرية التعبير.و في ألمانيا يعتبر انكار الهولوكوست غير قانوني.



و لكن اعتبارا من أكتوبر من العام الماضي فإن تلك المنشورات أصبحت محظورة في أعقاب جدل كبير و انتقادات. و برر رئيس فيسبوك مارك زوكربرج هذا الأمر في ذلك الوقت قائلا إن هناك زيادة في معاداة السامية.