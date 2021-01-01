

«عددها 109».. قائمة أسماء حرام شرعا ولا يجوز إطلاقها على مولودك «عددها 109».. قائمة أسماء حرام شرعا ولا يجوز إطلاقها على مولودك

يحرص العديد من المسلمين على اختيار أفضل الأسماء لمولدهم الجديد، فالبعض يٌفضل الأسماء الحديثة التي تتناسب مع العصر الحالي، بينما يختار آخرون الأسماء العربية الأصلية، للحفاظ على الثقافة العربية والإسلامية، وعلى الجانب الآخر يختار القليل أسماء تدخل في قائمة المحظور في الدين الإسلامي.



ووفقا لـ3 معايير حددتها دار الإفتاء، فقائمة الأسماء غير الجائزة شرعا تتجاوز نحو 109 أسماء لا يجوز أن يسمي أحدا لابنه أو ابنته، وهي كما يلي في السطور التالية:



1- أسماء الله الحسنى والتي يبلغ عددها 99 اسما، وبينها «السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم».

قد يعجبك أيضا...

2- عبد يغوس.3- عبد نصري.4- عبد سواع.5- ملك الملوك.6- سلطان السلاطين.7- حاكم الحكام.8- عبد العزي.9- عبد النجم.10- عبد الشعرى.أسماء محرمةوحددت الإفتاء أنّه يحرم التسمية أيضا بما يلي:1- كل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى.2- الأسماء بما لا تليق إلا لله سبحانه وتعالى.3- تٌحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى، إذا كان على جهة العبادة أو التعظيم، لكن التسمية بعبدالنبي وعبدالرسول فجائزةٌ شرعًا.الإفتاء توضح حكم اسم ريتاج أو ريماسوكانت دار الإفتاء تلقت سؤالا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، جاء نصه: «ما حكم تسمية البنت باسم ريتاج أو ريماس»، وهو السؤال الذي أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار.وقال أمين الفتوي إنّ حكم تسمية المولودة بـ«ريماس أو ريتاج» أنّهحلال ولا حرام فيه، كنه أرشد الناس إلى تحسين اختيار أسماء أبنائهم وبناتهم، للحفاظ على الثقافة الإسلامية والعربية، مشيرا إلى أنّ بعض الأسماء بها تكلف مثل ريتاج، ولكنه ليس حراما.