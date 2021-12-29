010000000xx رقم شيك جدا وكمان نادر اوى اوى زيرو عشرة مليون فودافون مصري (ان

(للبيع)
|لمحبي الارقام النادرة زيرو عشرة مليون 01000000044 التواصل والاستعلام من خلال الاتصال او Whats-app 00201111000245 هيثم المعداوى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيثم
|التليفون:
|01111000245
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115666
2 جنيه
200 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
2 جنيه
2 جنيه
500 جنيه
55 جنيه
55 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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