

Facebook تخطط لدخول سوق الساعات الذكية Facebook تخطط لدخول سوق الساعات الذكية

كشف تقرير جديد عن خطط شركة Facebook للدخول إلى سوق الساعات الذكية حيث تم التأكيد على أن الشركة تعمل حاليا على ساعة Facebook smartwatch وكشف لنا التقرير عن بعض المواصفات المتوقعة لهذه الساعة الذكية القادمة.

ووفقا لتقرير صادر من The Verge فإن ساعة فيس بوك الذكية ستصل مع غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ وستحتوي على كاميرتين قابلتين للفصل يمكن دعمهما في أي مكان يراه المستخدمون مناسبا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن مشاركتها بعد ذلك عبر مجموعة تطبيقات Facebook التي تتمثل في شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك وMessenger وInstagram وWhatsApp، مع العلم أن الكاميرا الأمامية تستخدم بشكل أساسي في مكالمات الفيديو أما الكاميرا الخلفية فيمكنها تسجيل فيديوهات بدقة تصل إلى 1080 بكسل.

وعلاوة على ذلك فإن Facebook smartwatch ستتميز باتصال LTE مما يسمح لها بالعمل بشكل مستقل عن الهواتف الذكية بالإضافة إلى أنها ستدعم مستشعرات تتبع الصحة واللياقة البدنية القياسية ومراقبة معدل ضربات القلب.



وبخصوص السعر فيتوقع التقرير قدوم هذه الساعة الذكية الجديدة لأول مرة في وقت لاحق من عام 2022 بسعر قد يصل إلى 400 دولار وذلك بألوان الأبيض والأسود والذهبي.