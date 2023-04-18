نظام الاكسس كنترول | شركة اون لاين تك

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|شركات بيع #نظام_الاكسس_كنترول اسعار #اجهزة_الاكسس_كنترول تعتبر #شركة_اون_لاين_تك_للأنظمة_الأمنية_المتكاملة من اكبر الشركات فى مصر العاملة فى الانظمة الامنية ولها خبرة اكثر من 10 سنوات #نظام_الاكسس_كنترول هو نظام يستخدم لتحديد الدخول إلى المباني أو الغرف والمنشآت والحدود الآمنة لإدارتها. يسمح المنظومة بتحديد الأشخاص الذين يتمكنون من الدخول وخروج الأماكن المحددة بشكل محدد. ويستخدم #نظام_الاكسس_كنترول عادة في المناطق التي يتطلب الوصول إليها مراقبة صارمة، كالشركات والبنوك والمصانع والمتاحف بالإ
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|اون لاين تك
|Telephone:
|01026009733
Kindly tell the advertiser that you're calling him using كمبيوهوت
|Location:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|18/4/2023
|Ad Number:
|2177249
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