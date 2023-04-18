نظام الاكسس كنترول | شركة اون لاين تك

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Ad Photo: نظام الاكسس كنترول | شركة اون لاين تك - in Cairo Egypt

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شركات بيع #نظام_الاكسس_كنترول اسعار #اجهزة_الاكسس_كنترول تعتبر #شركة_اون_لاين_تك_للأنظمة_الأمنية_المتكاملة من اكبر الشركات فى مصر العاملة فى الانظمة الامنية ولها خبرة اكثر من 10 سنوات #نظام_الاكسس_كنترول هو نظام يستخدم لتحديد الدخول إلى المباني أو الغرف والمنشآت والحدود الآمنة لإدارتها. يسمح المنظومة بتحديد الأشخاص الذين يتمكنون من الدخول وخروج الأماكن المحددة بشكل محدد. ويستخدم #نظام_الاكسس_كنترول عادة في المناطق التي يتطلب الوصول إليها مراقبة صارمة، كالشركات والبنوك والمصانع والمتاحف بالإ
Contact The Advertiser:
Contact Name: اون لاين تك
Telephone: 01026009733

Kindly tell the advertiser that you're calling him using كمبيوهوت
Location: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 Pound
Posting Date: 18/4/2023
Ad Number: 2177249
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Price
Posting Date
Ad Photo: توريد وتركيب سنترالات داخلية - اون لاين تك - in Cairo Egypt

توريد وتركيب سنترالات داخلية - اون لاين تك

(For Sale)

- in Cairo Egypt

تقدم #شركة_اون_لاين_تك_للأنظمة_الأمنية تركيب #السنترالات_الداخلية يوفر العديد من الفوائد ومنها تحسي.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

18/4/2023
Ad Photo: مميزات كاميرات المراقبه - in Cairo Egypt

مميزات كاميرات المراقبه

(For Sale)

- in Cairo Egypt

وأصبحت #كاميرات_المراقبه أكبر مساعد للأجهزة الأمنية في كشف غموض الجرائم التي ترتكب في محيط هذه الكا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

18/4/2023
Ad Photo: شركات بيع نظام ألاكسس كنترول - in Cairo Egypt

شركات بيع نظام ألاكسس كنترول

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركات بيع #نظام_الاكسس_كنترول اسعار #اجهزة_الاكسس_كنترول تعتبر #شركة_اون_لاين_تك_للأنظمة_الأمنية_الم.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

18/4/2023
Ad Photo: شركات اجهزة البصمة فى مصر - in Cairo Egypt

شركات اجهزة البصمة فى مصر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يعمل #جهاز_بصمة من خلال الشاشات التي تعمل باللمس المتعدد الأوجه ويحتوي على حساسات حيوية من شأنها أن.
Location:

Cairo - Egypt

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18/4/2023
Ad Photo: هندسة امن الشبكات والمعلومات - in Cairo Egypt

هندسة امن الشبكات والمعلومات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

هي عبارة عن #شبكة تتألف من جهازي حاسوب أو أكثر متصلة مع بعضها البعض بواسطة كيبلات، أو عن طريق اللاس.
Location:

Cairo - Egypt

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18/4/2023
Ad Photo: شركات بيع نظام الأنتركم المنزلي - in Cairo Egypt

شركات بيع نظام الأنتركم المنزلي

(For Sale)

- in Cairo Egypt

إذا كنت ترغب في حماية الممتلكات الخاصة بك من السرقة فإن أفضل طريقة هي #الإنتركم هو جهاز اتصال داخلي.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

18/4/2023
Ad Photo: انظمه السنترالات الداخليه - in Cairo Egypt

انظمه السنترالات الداخليه

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يمكنك استخدام #السنترالات الداخلية لانشاء شبكة تواصل داخلية بين الموظفين فى الشركة التى تملكها أو ف.
Location:

Cairo - Egypt

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18/4/2023
Ad Photo: نظام الاكسس كنترول في مصر - in Cairo Egypt

نظام الاكسس كنترول في مصر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يمكن لـ #نظام_التحكم_في_الأبواب أن يساعد الفنادق في الإشراف على الممتلكات بأكملها بعدة طرق مختلفة. .
Location:

Cairo - Egypt

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18/4/2023
Ad Photo: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK موديل K60 Pro - in Cairo Egypt

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK موديل K60 Pro

(For Sale)

- in Cairo Egypt

تركيب #أجهزة_البصمة للمؤسسة لها العديد من الفوائد من بينها تحسين الأمان: يتم تحديد هوية الموظفين بشك.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

18/4/2023
Ad Photo: كاسيو كاشير - معدات مطاعم للبيع في مصر - in Cairo Egypt

كاسيو كاشير - معدات مطاعم للبيع في مصر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

تستخدم #أجهزة_الكاشير في المحلات التجارية والمتاجر والمطاعم والفنادق وغيرها من الأماكن التي تتطلب ع.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

18/4/2023
Ad Photo: تركيب افضل 4 كاميرات مراقبه Hikvision - in Cairo Egypt

تركيب افضل 4 كاميرات مراقبه Hikvision

(For Sale)

- in Cairo Egypt

أصبحت الكاميرات أكبر مساعد للأجهزة الأمنية في كشف غموض الجرائم التي ترتكب في محيط هذه الكاميرات بجا.
Location:

Cairo - Egypt

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18/4/2023
Ad Photo: تركيب اجهزة البصمة للحضور ZK Iface MB200 - in Cairo Egypt

تركيب اجهزة البصمة للحضور ZK Iface MB200

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يعمل #جهاز_بصمة من خلال الشاشات التي تعمل باللمس المتعدد الأوجه ويحتوي على حساسات حيوية من شأنها أن.
Location:

Cairo - Egypt

Call

18/4/2023
Ad Photo: نظام الاكسس كنترول ZKTeco – F16 - in Cairo Egypt

نظام الاكسس كنترول ZKTeco – F16

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يمكن ل #نظام_التحكم_في_الأبواب أن يساعد الفنادق في الإشراف على الممتلكات بأكملها بعدة طرق مختلفة. ت.
Location:

Cairo - Egypt

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18/4/2023
Ad Photo: سنترال 3خارجي و 8 داخلي فى مصر - in Cairo Egypt

سنترال 3خارجي و 8 داخلي فى مصر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يمكنك استخدام #السنترالات_الداخلية لانشاء شبكة تواصل داخلية بين الموظفين فى الشركة التى تملكها أو ف.
Location:

Cairo - Egypt

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18/4/2023
Ad Photo: سماعة سقف ساقط 10 وات - in Cairo Egypt

سماعة سقف ساقط 10 وات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

#سماعة_سقف_ساقط Xplode – XP-310F – Speaker توريد وتركيب و بيع #سماعة_سقف_ساقط Xplode – XP-310F False.
Location:

Cairo - Egypt

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18/4/2023
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