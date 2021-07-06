لاب توب جمله للبيع

متوفر أكبر تشكيلة لابات في مصر Cor2duo تبدأ من ٩٠٠ج 1-Dell vostro 1000 h250 r2 monitor 15.4 2- fujsto تاتش h320 r4 monitor 12.5 3-centra semins h250 r2 moniter 14.1 414.1 4-Asus h160 r2 moniter 14.1 camera 5- dell 6400 h250 r2 moniter 14.1 6- dell 6500 h250 r2 moniter 15.4 لآبات جيل أول 1-Dell 6410 i5g1 h500 r4 moniter 14.1 vga nvidia 2-Dell 6510 i5g1 h320 r4 monitor 15.6 3-Lenovo t410 i5g1 h320 r4 moniter 14.1 4-Dell 5510 i5g1 h500 r4 monitor 15.6 5-hp4520 i5g1 h500