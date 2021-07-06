لاب توب جمله للبيع

(للبيع)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
متوفر أكبر تشكيلة لابات في مصر Cor2duo تبدأ من ٩٠٠ج 1-Dell vostro 1000 h250 r2 monitor 15.4 2- fujsto تاتش h320 r4 monitor 12.5 3-centra semins h250 r2 moniter 14.1 414.1 4-Asus h160 r2 moniter 14.1 camera 5- dell 6400 h250 r2 moniter 14.1 6- dell 6500 h250 r2 moniter 15.4 لآبات جيل أول 1-Dell 6410 i5g1 h500 r4 moniter 14.1 vga nvidia 2-Dell 6510 i5g1 h320 r4 monitor 15.6 3-Lenovo t410 i5g1 h320 r4 moniter 14.1 4-Dell 5510 i5g1 h500 r4 monitor 15.6 5-hp4520 i5g1 h500
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: لاب توب هاوس
التليفون: 020201144283954

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع كمبيوهوت
العنوان: مصر - الجيزه- مصر الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/7/2021
رقم الإعلان: 2096856
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Key features: - Progressive scan CMOS - H.264, Motion JPEG, MPEG-4 and 3G

Key features: - Progressive scan CMOS - H.264, Motion JPEG, MPEG-4 and 3G

(للبيع)

- Progressive scan CMOS - H.264, Motion JPEG, MPEG-4 and 3GPP video streams - 30 fps per second in.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: نقطة استدعاء يدوى Conventional انتاج اوروبى

نقطة استدعاء يدوى Conventional انتاج اوروبى

(للبيع)

Specifications: • Operating Voltage Range: 9 to 28VDC Volts •Alarm Resistance: 470ohm/1W •Operat.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية HST

أحدث كاميرات مراقبة داخلية HST

(للبيع)

Key features: •1/2.7" 2MP(1920*1080) CMOS, 1080P@25fps(PAL);1080P@30fps •Single SMT LED, •I.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل FV18

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل FV18

(للبيع)

Features: •Display 2.4-inch TFT LCD Color Screen •Fingerprint Capacity 1,000 •Vein Capacity 1,00.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية HST

أحدث كاميرات مراقبة خارجية HST

(للبيع)

Key features: •1/2.7" 2MP(1920*1080) CMOS, 1080P@25fps(PAL);1080P@30fps •Single SMT LED, •I.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق انتاج اوروبى Conventional 8 zone

وحدة تحكم أنذارحريق انتاج اوروبى Conventional 8 zone

(للبيع)

Specifications •8conventional input zones. •2 notification appliance circuits (NAC, Sounder) with .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل F22

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل F22

(للبيع)

Features: •Display : 2.4-inch TFT LCD Color Screen •Fingerprint Capacity : 3000 •Card Capacity : .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة صناعة كورية 8CH

أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة صناعة كورية 8CH

(للبيع)

Key features: •8ch video, 8ch audio, 1 IPC(ONVIF Profile S) , •1 SATA OS: Embedded Linux •Buil.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: مستشعر دخان الحريق عالية الجودة Conventional انتاج الاتحاد الاوربى

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل MB2000

جهاز حضور وانصراف ZKTeco موديل MB2000

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 3000 •Face Capacity: 2000 •ID Card Capacity: 3,000 •Record Cap.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: سرينة انذار بالضوء عالية الجودة انتاج اوروبى Conventional

سرينة انذار بالضوء عالية الجودة انتاج اوروبى Conventional

(للبيع)

Specifications: •Operating Temperature: -10°C to 50°C •Operating Humidity: 0 to 95 RH, No conden.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: أفضل أجهزة حضور وانصراف ZKTECO موديل G1 يعمل بخاصية WI-FI

أفضل أجهزة حضور وانصراف ZKTECO موديل G1 يعمل بخاصية WI-FI

(للبيع)

Technical Specifications: •Fingerprint Capacity :5000 •Card Capacity: 15000 •Transaction Capacity.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: أقوى ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة و الكارت للعاملين

أقوى ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة و الكارت للعاملين

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 1000 •ID Card Capacity:1000 •Record Capacity: 80,000 •Commun.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: أحدث جرس انذارلنظام انذار الحريق انتاج اوروبى Conventional

أحدث جرس انذارلنظام انذار الحريق انتاج اوروبى Conventional

(للبيع)

Specifications: •Voltage ranges: 22vdc to 26vdc (Rated voltage: 24vdc) •Power and current consumpt.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/7/2021
صورة الاعلان: اجهزه الانذار

اجهزه الانذار

(للبيع)

أنتباااااااااااااه🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️ԅ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/7/2021
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