تصميم الشبكات الداخلية | شركة اون لاين تك

(For Sale)
|تقدم #شركة_اون_لاين_تك_للأنظمة_الأمنية #تصميم_الشبكات_وتنفيذها_وصيانتها #تركيب_الشبكات_الداخلية يتضمن عدة خطوات وهي تصميم #الشبكات_الداخلية هو عملية تصميم وتخطيط #الشبكات اللازمة لنقل البيانات والمعلومات داخل المؤسسة أو المنزل. يتم تنفيذ هذا العمل من قبل الخبراء في تقنية المعلومات وأخصائيي #الشبكات، الذين يقومون بتحليل متطلبات العملاء و إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ تلك #الشبكات. #تصميم_الشبكات_الداخلية يتطلب أدوات وبرامج تشغيلية متخصصة للتخطيط وتوجيه أنابيب الإشارات والبيانات. يتم تحديد العتاد
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|اون لاين تك
|Telephone:
|01026009733
Kindly tell the advertiser that you're calling him using كمبيوهوت
|Location:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|18/4/2023
|Ad Number:
|2177182
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