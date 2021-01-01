إتاحة لعبة The Witcher Monster Slayer رسميا في هذا الموعد

أعلنت شركة Spokko المالكة للعبة The Witcher: Monster Slayer أن اللعبة ستكون متاحة رسميا لأول مرة منذ إطلاقها في عام 2007 على هواتف آيفون وأندرويد اعتبارا من شهر 21 يوليو القادم.
وبحسب موقع Collider للألعاب فإن لعبة The Witcher: Monster Slayer هي لعبة واقع معزز تعتمد على الموقع، مثل لعبة Pokémon Go الشهيرة التي تعمد على نفس التقنية، حيث يقوم اللاعبون فيها بملاحقة الوحوش.
كيفية التسجيل لمستخدمي هواتف أندرويد
ويمكن لمستخدمي هواتف أندرويد التسجيل مسبقًا على متجر تطبيقات جوجل Google Play ، والذي سيحدد لك سيف Kaer Morhen Steel Sword، حيث يوفر لك 10٪ من نقاط الخبرة الإضافية لكل وحش يُقتل.
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