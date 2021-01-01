

لمكافحة التطرف على منصتها .. فيسبوك تختبر قواعد جديدة لمكافحة التطرف على منصتها .. فيسبوك تختبر قواعد جديدة

يختبر موقع فيسبوك عددا من القواعد الجديدة بشأن تعقب وإزالة المحتوى المتطرف والتي سيتم تطبيقها مستقبلا وذلك من خلال دعم موارد مكافحة التطرف على المنصة، لمواجهة الازدياد الملحوظ في جرائم الكراهية والعنف على الموقع.



وبحسب تقرير صادر عن شبكة CNN الأمريكية فإن فيسبوك سيستمر في إزالة المحتوى المتطرف الذي ينتهك قواعده ، على الرغم من أن الشركة واجهت مشكلات في تعقب المحتوى المشابه وإزالته ، حتى من المجموعات التي قامت بالترويج لجرائم الكراهية والعنف.



خطة فيسبوك لمكافحة التطرف

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وصرح متحدث باسم فيسبوك بأن "الاختبار جزء من عمل أكبر للشركة لتقييم طرق توفير الموارد والدعم للأشخاص على فيسبوك الذين ربما تفاعلوا مع محتوى متطرف أو تعرضوا له ، أو قد يعرفون شخصًا ما في عرضة للخطر."وأكدت شركة فيسبوك بأنها ستستمر في مجابهة التطرف و الأيديولوجيات المتطرفة وحظر المنشورات والمشاركات التي تتضمن مثل هذا المحتوى، كما أنها ستقوم بعمل خوارزميات جديدة لاكتشاف المحتوى المتطرف.وأعلنت شركة فيسبوك، مؤخرا، عن مجموعة من القواعد الجديدة التي تساعد مسئولي الصفحات أو ما يعرف بـ "الجروب أدمنز" حيث ستعمل القواعد الجديدة على إدارة صفحات أو مجموعات فيسبوك بطريقة أفضل حيث سيستطيع مدير أو مشرف الصفحة السيطرة على المحادثات التي تحمل نوعا غير صحيا من المحادثات مثل المحادثات التي تحرض على العنف أو الكراهية وغيرها.