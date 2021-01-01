أعلنت شركة تيليغرام أن التحديث الأخير للتطبيق سيتيح للمستخدمين خاصية محادثات الفيديو الجماعية، ويأتي هذا الإعلان متأخراً بعد أكثر من عام على إعلانها قرب إطلاق هذه الخدمة.
وحسب الإعلان فإن هذه الخاصية ستكون متاحة لمستخدمي التيليغرام على أي جهاز، سواء كان آيفون أو أندرويد أو جهاز كمبيوتر.
ولكن تأتي هذه الخاصية بشكل مختلف عن غيرها، حيث تتيح اتصال فيديو لثلاثين مشاركاً كحد أقصى، مع إمكانية أن يكون هناك في نفس الغرفة عدد لا محدود من المشاركين صوتياً. هذه الخاصية قد تكون مناسبة للفعاليات التي يكون فيها مجموعة محددة من المتحدثين التي تستهدف عدداً لا محدوداً من الجمهور.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أخيراً.. تيليغرام تطلق محادثات الفيديو الجماعية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق