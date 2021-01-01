ميزة انتظرها الملايين تظهر في "واتس آب"

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ميزة انتظرها الملايين تظهر في "واتس آب"

أعلن موقع WABetainfo أن تطبيق "واتس آب" حصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات.

وتبعا للموقع فإن بعض مستخدمي تطبيق "واتس آب" بات بإمكانهم الاستفادة من ميزة الوصول إلى مراسلاتهم من 5 أجهزة مرتبطة بحساب واحد بنفس الوقت، لكن الميزة ما تزال في مرحلة الاختبار على بعض الأجهزة حاليا.

والمهم في هذه الميزة أنه وبمجرد تحميل التطبيق في الأجهزة وربطها بحساب واحد سيتمكن المستخدم من الوصول إلى مراسلاته عبر الحاسب مثلا ودون أن يحتاج إلى هاتفه الذكي الذي فعّل عليه الحساب على "واتس آب" أولا، ودون الحاجة لأن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت.

وتختبر هذه الميزة حاليا بالنسخة التجربية رقم 2.21.14.1 لتطبيق "واتس آب" عبر أجهزة أندرويد، ومن المفترض أن تصل إلى أنواع أخرى من الأجهزة لاحقا.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مراسلات المستخدمين بعد تطبيق الميزة ستبقى مشفّرة باستخدام خوارزميات "واتس آب".

المصدر: روسيا اليوم

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