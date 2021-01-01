

«فيسبوك» تدشن منصة «بوليتين» للمحتوى الإخبارى للمقالات المجانية والمدفوعة «فيسبوك» تدشن منصة «بوليتين» للمحتوى الإخبارى للمقالات المجانية والمدفوعة

دشنت شركة "فيسبوك" منصة "بوليتين" للمحتوى الإخباري، وهي منتدى مستقل بذاته للمقالات المجانية والمدفوعة والمدونات الصوتية، بهدف منافسة "سابستاك".



وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج عن المنصة، التي تبث مباشرة عبر موقع "بوليتين دوت كوم"، وقدم بعض الكتاب الذين تعاقدت معهم الشركة.



وتسعى "فيسبوك" للمنافسة في خدمة الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني الآخذة في النمو السريع، في ظل ترك صحفيين وكتاب كبار شركاتهم الإعلامية خلال العام المنصرم لتقديم محتوى خاص بهم.

قد يعجبك أيضا...

ومنصة النشر الذاتي "سابستاك" رائدة في مساعدة الكتاب على بيع اشتراكات عبر البريد الإلكتروني، وتجتذب الصحفيين بمبالغ مالية مدفوعة مقدمًا، وتنافس شركات تكنولوجية أخرى في هذا المجال، مثل "تويتر" التي حازت على منصة "ريفو" الإخبارية.وذكرت "فيسبوك"، أنها لن تقتطع جزءًا من أرباح صناع محتوى "بوليتين" لدى تدشينها، وأن الصناع يمكن أن يختاروا أسعار الاشتراك الخاصة بهم.وتدشن "فيسبوك" المنصة بعدد من الشخصيات والكتاب البارزين مثل المذيعة الرياضية إيرين أندروز، المؤلف مالكولم جلادويل، وتان فرانس نجم برنامج تليفزيون الواقع "كوير آي".وقالت الشركة إن المقالات والمدونات الصوتية ستكون متاحة أيضًا على خدمتي قسم الأخبار "نيوز ديسك" والأخبار "نيوز"، مضيفة أنها ستعمل في البداية مع صناع المحتوى الأمريكيين فقط، لكنها ذكرت أن موقع بوليتين سيكون متاحًا في أنحاء العالم، وأنها تتطلع لإضافة مزيد من الأسماء العالمية بعد الانتهاء من تطوير المنصة.وفي وقت سابق ، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الجميع يعلم أنه يتم جمع بياناتنا الشخصية وتخزينها وتحليلها بفضل علاقتنا بهواتفنا المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت، لكن هل ندرك حقًا المدى الكامل لانتهاكات الخصوصية في حياتنا اليومية؟لنبدأ عند الفجر، ما هو أول شيء تفعله عندما تستيقظ؟ من المحتمل أنك تتحقق من هاتفك، من خلال القيام بذلك، فأنت تقوم بإبلاغ مجموعة كاملة من الهيئات المشغولة - الشركة المصنعة لهاتفك الذكي، ومطوري التطبيقات وشركتك المحمولة، بالإضافة إلى وكالات الاستخبارات (إذا كانوا يراقبونك) - في أي وقت تستيقظ، وأين كنت تنام.وإذا كنت ترتدي ساعة ذكية، فستكون قد سجلت كل حركاتك، وشارك صورة أو سجل أفكارك على فيس بوك، أو اكتب بحثًا في جوجل، وسيتم تعقب هذه المعلومات وتخزينها.ربما نفد السكر لديك وقررت أن تسأل جارك عما إذا كان لديها بعض الفائض، عندما تقف خارج بابها، تلاحظ وجود جرس باب ذكي جديد، يسجل صور أولئك الذين يقتربون منه، لا يخمن أي شخص أين ستنتهي اللقطات وما الذي ستُستخدم من أجله.تقوم بتشغيل التلفزيون الذكي الخاص بك، من المحتمل أن تحدد كل ما تشاهده وترسل البيانات إلى الشركة المصنعة أو الأطراف الثالثة أو كليهما.إذا كان لديك الوقت الكافي لقراءة سياسات الخصوصية للأشياء التي تستخدمها وعلى رأسها فيس بوك وتويتر وانستجرام، فستلاحظ أيضًا أن التلفزيون يلتقط كلماتك المنطوقة ويسجلها ويحتفظ بالحق في نقلها إلى مؤسسات أخرى.يمكن لوكالات الاستخبارات مثل MI5 و CIA أن تجعل تلفزيونك يبدو كما لو كان مغلقًا أثناء تسجيله لك، قد يكون مساعدك الرقمي Alexa يستمع أيضًا.ومرارًا وتكرارًا، مع تطور يومك-المراقبة المحوسبة تحول حياتك اليومية إلى بيانات.