"آبل" تخطط لإطلاق حواسيب "آيباد" كبيرة الحجم

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "آبل" الأمريكية تخطط لإطلاق حواسيب لوحية من نوع "آيباد" كبيرة الحجم.
وأوضحت مصادر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "آبل" تنوي أن تجعل حواسيب "آيباد برو" بحجم 12.9 بوصة دربا من دروب الماضي.
ومن المتوقع أن تطلق "آبل" حواسيب "آيباد" بشاشات يصل حجمها إلى لـ14.6 بوصة.
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