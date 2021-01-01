"آبل" تخطط لإطلاق حواسيب "آيباد" كبيرة الحجم

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صورة الخبر: "آبل" تخطط لإطلاق حواسيب "آيباد" كبيرة الحجم
"آبل" تخطط لإطلاق حواسيب "آيباد" كبيرة الحجم

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "آبل" الأمريكية تخطط لإطلاق حواسيب لوحية من نوع "آيباد" كبيرة الحجم.

وأوضحت مصادر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "آبل" تنوي أن تجعل حواسيب "آيباد برو" بحجم 12.9 بوصة دربا من دروب الماضي.

ومن المتوقع أن تطلق "آبل" حواسيب "آيباد" بشاشات يصل حجمها إلى لـ14.6 بوصة.

ويُنتظر أن تطلق "آبل" حاسباتها اللوحية الجديدة من نوع "آيباد برو" عام 2022، وستكون بظهر زجاجي مدعوم بتقنية الشحن اللاسلكي.

ولم تكشف المصادر عن السعر المتوقع أن تطرح "آبل" به حواسيبها اللوحية الجديدة.

المصدر: سبوتنيك

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