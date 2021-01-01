وضع طفل بريطاني والده في مأزق بعد أن اضطره لبيع سيارته الخاصة لتسديد فاتورة ابنه الباهظة بعد ممارسته لعبة إلكترونية مدفوعة الأجر على هاتفه الذكي.
وباع والطفل سيارته بعدما وصلته فاتورة لعبة الفيديو التي بلغت 1300 جنيه إسترليني «1800 دولار»، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عن صحيفة «ذا صن البريطانية»، اليوم الاثنين.
وبدأت القصة بعدما استخدم الطفل البالغ من العمر 7 أعوم تطبيق ألعاب على الهاتف الذكي، لم يكن يعلم أنه مكلف.
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التعليقات على بسبب لعبة إلكترونية .. طفل يُجبر والده على بيع سيارته
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