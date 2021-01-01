

لمراجعة الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة من واتسآب لمستخدمي أندرويد وآيفون لمراجعة الرسائل الصوتية.. ميزة جديدة من واتسآب لمستخدمي أندرويد وآيفون

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp يعمل على إضافة ميزة جديدة لمستخدميه فيما يخص ميزة إعادة تصميم الرسائل الصوتية ومراجعة الرسائل الصوتية وذلك لمستخدمي هواتف أندرويد و آيفون، حيث كان التطبيق قد طرح في السابق ميزة لتسريع مقاطع الصوت.



ويستعد تطبيق واتسآب لطرح ميزة جديدة لمستخدمي نظام التشغيل iOS وكذلك نظام تشغيل أندرويد لتحسين خصائص الصوت ، وكذلك يختبر ميزة مراجعة الرسائل الصوتية لإصدارها قريبا ضمن سلسلة من التحديثات الجديدة التى يقوم التطبيق بها فى نسخة تجريبة لن تكون متاحة فى الوقت الحالى لجميع مستخدمي واتساب ولكن سيكون طرحها تدريجيا.



وفقاً لموقع 9TO5Mac التقني، فإن التقرير الذي نشره موقع WABetaInfo، قد قدم عرضا توضيحيا للميزة الجديدة من واتساب، حيث سيعرض واتساب علامات موجات صوتية متحركة على غرار إنستجرام Instagram أثناء قيام المستخدم بتسجيل رسالة صوتية.

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وسيتيح واتساب للمستخدمين رؤيتة تلك الموجات الصوتية فى نفس توقيت التسجبل، كما سيتيح للمستخدم إيقاف تسجيل الرسالة الصوتية وسماعها قبل الإرسال.يقوم واتساب بالعمل على تلك الميزة الجديدة حيث أنه ليس من السهل الآن إيقاف تسجيل رسالة صوتية وسماعها قبل الإرسال، والتي ستكون متاحة فقط في الوقت الحالى لمستخدمي النسخة التجريبية، على أن يتم طرحها خلال أيام لجميع مستخدمي أندرويد وiOS لهواتف آيفون، كما أن واتساب قد طرح مسبقاً ميزة تسريع سماع التسجيلات الصوتية.خصائص الميزة الجديدة في واتسآبوسبق وأن أضاف واتساب ميزة "العرض لمرة واحدة"، على غرار خاصية مماثلة لتطبيق إنستجرام التابع لشركة فيسبوك أيضا، والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط، مما قد سياعد مستخدمي واتساب على منع الوسائط من احتلال سعة التخزين أكبر من ذاكرة الهاتف.تسمح ميزة العرض لمرة واحدة الجديدة للمستخدمين بإرسال الصور والفيديوهات التي يمكن للمستقبلين مشاهدتها مرة واحدة فقط بعد استلامها، على غرار ميزة الوسائط المختفية على إنستجرام.وتخطر الخاصية الجديدة المرسل أن الطرف الآخر المستقبل للرسالة قد شاهد ملف الوسائط أم لا، وتتمثل إحدى أكبر فوائد هذه الميزة القادمة، في أنها لن تدع ملفات الوسائط تشغل مساحة تخزين كبيرة من ذاكرة هواتف مستخدميها.وفى الوقت الحالى، من السهل جدًا تسجيل رسالة صوتية أو فويس نوت وإرسالها عن طريق الخطأ، الأمر الذى ينطوى على الكثير من المواقف المحرجة مثل إرسالها لشخص غير مقصود أو إرسال الرسالة نفسها بشكل غير مقصود مما تتضمن بعض الأشياء او العبارات المحرجة.