

بسبب الإعلانات.. الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا مع موقع يوتيوب بسبب الإعلانات.. الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا مع موقع يوتيوب

يواجه موقع يوتيوب YouTube تحقيقا من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك لمخالفته قواعد الاتحاد حيث تقوم شركة جوجل المالكة ليوتيوب بانتهاج سياسة محاباة لخدمات تكنولوجيا الإعلانات المصوّرة الخاصة بها دون النظر للمنصات الأخرى.



وبحسب شبكة CNBC فإن الاتحاد الأوروبي متخوف من ممارسات شركة جوجل وموقع يوتيوب من عدم تمكينهم المنافسة والاعتراف بالأصل التنافسي الذي يتمثل في تراكم البيانات، واستخدام منصاتهم فقط في الإعلانات بالإضافة إلى شراء الإعلانات من عليها.



وتشكل إعلانات موقع يوتيوب حوالي 6 مليارات دولار من عائدات شركة Alphabet ألفابت الشركة الأم لجوجل ويوتيوب وذلك فقط للربع الأول من عام الحالي 2021 حيث يمثل هذا 11٪ من إجمالي دخل الشركة في هذا الربع.

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وقالت شركة جوجل في أعقاب التحقيق الجديد: "سنواصل المشاركة البناءة مع المفوضية الأوروبية للإجابة على أسئلتهم وإظهار فوائد منتجاتنا للشركات والمستهلكين الأوروبيين."وصرح مصدر مطلع على التحقيق ، لم يرغب في الكشف عن اسمه بسبب حساسية التحقيق ، لشبكة CNBC بأن شركة جوجل تقوم بعرض الإعلانات المصوّرة عبر الإنترنت على يوتيوب ، فضلاً عن القيود المحتملة التي تفرضها جوجل على الخدمات المنافسة وكيفية عرضها للإعلانات الصورية عبر الإنترنت.وأضاف أنه "من المحتمل أن تستخدم شركة جوجل هذا الأمر لصالح خدماتها، وأن عمل الاتحاد الأوروبي لا يزال تمهيديًا للغاية حيث سيبدأ الاتحاد في تضييق الخناق على ممارسات جوجل.تحقيق بريطاني مع جوجل وأمازونكانت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة أطلقت تحقيقًا رسميًا ضد عملاقي التكنولوجيا، شركتا جوجل وأمازون بشأن مخاوف بسبب تركهما عدد كبير من المراجعات والتقييمات المزيفة والوهمية على موقعهما الرئيسي.وفتحت هيئة تنظيم المنافسة البريطانية والأسواق تحقيقًا أوليًا في قضية المراجعات المزيفة في مايو العام الماضي، لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، إلا أنها قامت اليوم بإجراء تحقيق رسمي مع شركتي جوجل وأمازون لعدم قيامها بإجراء معالجات على التقييمات المزيفة.