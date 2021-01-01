

آبل تطلق الموسم الجديد من برنامج تدريبات اللياقة البدنية تايم تو ووك آبل تطلق الموسم الجديد من برنامج تدريبات اللياقة البدنية تايم تو ووك

تعتزم شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل إطلاق موسما جديدا من برنامج تدريبات اللياقة البدنية تايم تو ووك ، الذي يعتمد على مشاركة شخصيات شهيرة، خلال الأسبوع الحالي عبر تطبيق اللياقة البدنية لأجهزة آبل الذكية المعروف باسم آبل فيتنس بلس.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى آن آبل ستطلق الحلقات الجديدة من سلسلة برامج اللياقة البدنية المسموعة تايم تو ووك غدا الاثنين . كان الموسم الأول من هذه الحلقات والتي قدمها نجوم مثل دولي بارتون ودرايموند جرين نجم دوري كرة السلة الأمريكي إن.بي.أيه في أبريل الماضي.



يذكر أن خدمة فيتنس بلس تتيح للمستخدمين متابعة برامج تدريبات بدنية مقابل اشتراك شهري قدره 10 دولارات شهريا. ويعتبر برنامج تايم تو ووك أحدث إصدار من هذه الخدمة وتشجع المستخدمين على المشي لمدة 30 دقيقة يوميا مع الاستماع إلى قصص أو موسيقى من مجموعة متنوعة من الشخصيات الشهيرة سواء أبطال رياضيين أو موسيقيين أو عارضات أزياء أو ممثلين.

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ومن المنتظر أن يضم الموسم الجديد من تايم تو ووك الملاكم البريطاني الحاصل على الميدالية الذهبية في أوليمبياد 2012 أنطوني جوشوا وبطلة ألعاب القوى الأمريكية جوان بينوا صامويلسن والممثلتين جينا رودريجز وسينتيا إريفو والكاتب والممثل راندال بارك وستيفن فري وعددا آخر من النجوم.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، أنّ قوانين جديدة مقترحة من الاتّحاد الأوروبي لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى تهدّد بتقويض أمن هاتف آيفون.وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف العام الماضي عن مسودة قوانين صارمة تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "آبل" و"جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك"، ويمكن أن تغيّر طريقة عمل هذه الشركات.وجاء حديث كوك خلال مؤتمر "فيفاتيك" للشركات الناشئة في باريس، حيث تطرّق إلى بعض القوانين التي تستهدف "حرّاس" شبكة الإنترنت مثل "آبل" التي تتحكّم في التطبيقات التي يمكن تثبيتها على هواتفها وأجهزتها اللوحية.وقال إنّ القوانين المقترحة قد "تفرض التحميل الجانبي على آيفون، وهذا سيكون طريقًا بديلًا لتنزيل تطبيقات على الآيفون".والتحميل الجانبي يسمح لمستخدمي آيفون بتنزيل تطبيقات مباشرة من الناشرين، وهو ما لا يمكنهم فعله الآن.وبات تقييد مالك هاتف آيفون بالتنزيل فقط من "متجر التطبيقات" (آب ستور) في آبل، حيث تصل النسبة التي يدفعها أصحاب التطبيقات إلى 30 بالمئة، جوهر دعوى قضائية بين آبل وشركة "أبيك جايمز" ناشرة اللعبة الشهيرة "فورتنايت".كما يتّهم الاتحاد الأوروبي آبل باستخدام متجر التطبيقات للضغط على المنافسين، وردّت آبل بأنّ القيود المفروضة على تنزيل التطبيقات تهدف أساسًا إلى حماية المستهلكين من البرامج الخطرة.وحذّر كوك، من أنّ قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة قد تقوّض "أمن آيفون والكثير من مبادرات الخصوصية التي أنشأناها داخل متجر التطبيقات".وقال إن بعض أجزاء مسودة قوانين الاتحاد الأوروبي ليست في مصلحة المستخدم"، معربًا عن خشيته بشأن الخصوصية والأمان، مشيرًا إلى أن شركة آبل ستشارك بشكل بنّاء في النقاش، ونأمل أن نتمكن من إيجاد طريقة للمضي قدمًا في تعديل التشريع.